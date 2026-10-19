Apple готовится расширить привычное представление о MacBook. На презентации Pro and Tell, которая пройдет 28 октября в Лос-Анджелесе, компания, по данным Bloomberg, представит свой первый ноутбук с сенсорным экраном.
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