Binance впервые назвала совет директоров

По данным Bloomberg News, Binance Holdings Ltd. впервые назвала состав совета директоров. В состав совета входят семь членов, включая генерального директора Ричарда Тенга и трех других руководителей компании — Хейну Чен, Цзинкай Хэ и Лилай Ван.
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