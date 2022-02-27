Лыжи. Чемпионат мира среди юниоров. Непряева, Бекишева, Еремеева, Кожинова пробегут коньковый спринт

27 февраля на чемпионате мира среди юниоров (U20) в норвежской Лигне пройдет женский спринт. Лыжные гонки Чемпионат мира среди юниоров и молодежи Лигна, Норвегия Спринт, свободный стиль Женщины Начало прологов – в 12:00, финалов – в 14:00 по московскому времени, трансляция – в 14:00 на ТК Матч! Арена Российские участницы: Дарья Непряева, Елизавета Бекишева, Елизавета Еремеева, Анна Кожинова.