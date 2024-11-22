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Кит вложил более $10 млн в токены EIGEN за 8 дней

Кит вложил более $10 млн в токены EIGEN за 8 дней

Крупный держатель криптовалюты ("кит"), управляющий активами на сумму свыше $200 млн, в течение последних 8 дней потратил 3,391 ETH (около $10,44 млн) на приобретение 4,483 млн токенов EigenLayer (EIGEN).

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