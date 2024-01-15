Крокодил напал на девятилетнего ребенка в парке Австралии

Wikimedia/User:AngMoKio Гребнистый крокодил напал на ребенка на севере Австралии. Пострадавшего в крайне тяжелом состоянии доставили в городскую больницу Жабиру, впоследствии его на вертолете перевезли в центральный госпиталь Дарвина, сообщила местная газета NT News.