Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, возглавляющий Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине, рассказал о поджогах зерновых полей украинскими солдатами.
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, возглавляющий Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине, рассказал о поджогах зерновых полей украинскими солдатами.
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