Царьград

4 428 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • vasyn
    До...изделся!Дмитрий Гордон об...
  • Сергей Кудлинский
    Придурки норовят приписать все победы русскому морозу, а дело-то в русском народе, а не в морозе. У самих кишка тонка...В США “рассекрети...
  • Кламбер Спаниэль
    Лёгкая рука, острый ум, верные помощники, чтоб все дела так решались!Путин похвалил Эр...

Нацисты жгут поля с зерном: Минобороны раскрыло регионы диверсий ВСУ

Нацисты жгут поля с зерном: Минобороны раскрыло регионы диверсий ВСУ

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, возглавляющий Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине, рассказал о поджогах зерновых полей украинскими солдатами.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх