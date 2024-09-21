Министр обороны Украины Умеров рассказал об отчетах о планах ВСУ перед Западом

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, как ВСУ отчитываются о своих действиях перед союзниками, сколько тратится на военные нужды Киева и как западные партнеры пообещали поддержать украинскую ракетную программу.
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