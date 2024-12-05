Зонь назвал победу над Лопесом наилучшим подарком на день рождения

Российский боксёр Никита Зонь, который на коротком уведомлении проведёт бой за пояс IBA с Армином Лопесом на Ночи чемпионов IBA, ответил на вопрос, станет ли победа в поединке лучшим подарком на его день рождение.
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