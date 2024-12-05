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Зонь назвал победу над Лопесом наилучшим подарком на день рождения

Зонь назвал победу над Лопесом наилучшим подарком на день рождения

Российский боксёр Никита Зонь, который на коротком уведомлении проведёт бой за пояс IBA с Армином Лопесом на Ночи чемпионов IBA, ответил на вопрос, станет ли победа в поединке лучшим подарком на его день рождение.

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