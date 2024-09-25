Израиль нанес удары по 2 тыс. объектов "Хезболлы" за 3 дня

Израильская армия усиленно ведет военные действия в Ливане против шиитского движения "Хезболла". Как сообщает армейская пресс-служба в среду, 25 сентября, в последние дни были нанесены удары по 2 тысячам объектов группировки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии