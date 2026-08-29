Юшков: выход Венесуэлы из ОПЕК приведёт к разрушению организации

Эксперт Игорь Юшков заявил в эфире НСН, что Венесуэла не уйдёт из ОПЕК, даже под санкциями. Выход страны может вызвать развал организации, что выгодно США.
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