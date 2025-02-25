Жителям Курской области помогут с ипотекой

Речь про льготный ипотечный кредит по ставке до 2% годовых в рамках программы "Льготная ипотека на территории новых субъектов Российской Федерации", передает корреспондент The Moscow Post в Курской области со ссылкой на заявление Минфина РФ.
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