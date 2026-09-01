Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило о подготовке списка школ и детских садов, которые, по заявлению ведомства, киевский режим рассматривает как цели для атак Вооружённых сил Украины (ВСУ).
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