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Гвардиола об отказе АПЛ перенести начало следующего сезона, несмотря на клубный ЧМ: «Большое ей спасибо. В какой-то момент возникнет вопрос, что же нам делать, и у меня нет ответа»

Чемпионат начнется через четыре недели после финала клубного чемпионата мира. Учитывая обязательный трехнедельный отпуск, у «горожан» может быть всего около 7 дней на подготовку к первому матчу Премьер-лиги.

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