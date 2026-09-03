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Царьград

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Алексей Федоров: Самолет продал участок Аквилону в Мурманске

Алексей Федоров: Самолет продал участок Аквилону в Мурманске

Компания "Самолет" продала участок на улице Шаблина в Мурманске компании "Аквилон", сообщил Алексей Федоров на Восточном экономическом форуме.

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