Часть Севастополя во вторник останется без света

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Более полусотни улиц Севастополя, а также часть прилегающих населенных пунктов и территории садовых товариществ во вторник останутся без света из-за неотложных работ на сетях.
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