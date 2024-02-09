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Маск оценил идею проверить Байдена перед применением ядерного оружия

Маск оценил идею проверить Байдена перед применением ядерного оружия

Global Look Press/Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency Американский миллиардер Илон Маск посмеялся над заявлениями президента США Джо Байдена, который в последнем обращении почти сразу после слов о хорошей памяти перепутал Египет и Мексику.

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