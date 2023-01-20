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Жилой дом в Сочи, где произошел пожар, был сдан по решению суда

Жилой дом в Сочи, где произошел пожар, был сдан по решению суда

Шестиэтажный многоквартирный дом № 52/7 по улице Тимирязева Центрального района Сочи, где в ночь с четверга на пятницу случился сильный пожар, был введен в эксплуатацию по судебному решению, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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