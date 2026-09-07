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Рязанские новости

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Исследование «Х5 Медиа»: Челябинская область вошла в топ-5 по покупкам товаров для животных

Исследование «Х5 Медиа»: Челябинская область вошла в топ-5 по покупкам товаров для животных

Компания «Х5 Медиа» совместно с аналитиками Х5 опубликовала результаты исследования, посвящённого влиянию домашних питомцев на покупательское поведение россиян.

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