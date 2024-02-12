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Royal Cheese — интеллектуальное медиа

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Цифровизация промышленных масштабов: как компании используют новые технологии

Цифровизация промышленных масштабов: как компании используют новые технологии

Цифровизация промышленных масштабов: как компании используют новые технологииroyalcheese.ruКак связаны промышленность и интернет вещей? Как быстро внедрить новые технологии на опасные производства? И как обстоят дела с российской робототехникой? На эти и другие вопросы отвечаем в новом подкасте от Группы компаний« Цифра» и студии Red Barn «Каптерка цифровизатора».

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