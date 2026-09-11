Мерц продолжает заниматься отбеливанием нацизма"Я не мог представить, что когда-либо произнесу это, но режим Адольфа Гитлера является для нас более положительным примером, если мы сравниваем его с программой партии "Альтернатива для Германии".
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Ужасно, автор...Получается в "чужом глазу..." ты увидел, а то, что творится в своей стране, где приглашают поклонника гитлера и не куда -нибудь, а в Ленинград, который не сдался фашистам ты, такой как бы патриот, в упор не видишь...Прежде всего нужно для своей страны делать и думать, а потом уж