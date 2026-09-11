Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 405 подписчиков

Гитлер лучше "Альтернативы для Германии"

Гитлер лучше "Альтернативы для Германии"

Мерц продолжает заниматься отбеливанием нацизма"Я не мог представить, что когда-либо произнесу это, но режим Адольфа Гитлера является для нас более положительным примером, если мы сравниваем его с программой партии "Альтернатива для Германии".

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Nikolia Vovchenko
Nikolia Vovchenkoизменено

Ужасно, автор...Получается в "чужом глазу..." ты увидел, а то, что творится в своей стране, где приглашают поклонника гитлера и не куда -нибудь, а в Ленинград, который не сдался фашистам ты, такой как бы патриот, в упор не видишь...Прежде всего нужно для своей страны делать и думать, а потом уж