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Глава Минюста Украины призвал выдать заключенным лопаты вместо автоматов

Глава Минюста Украины призвал выдать заключенным лопаты вместо автоматов

Руководитель Минюста киевского режима Денис Малюська призвал правительство раздать отбывающим тюремные сроки гражданам лопаты в том случае, если их не хотят подвергать воинскому призыву и снабжать стрелковым оружием.

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