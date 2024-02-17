Глава Минюста Украины призвал выдать заключенным лопаты вместо автоматов

Руководитель Минюста киевского режима Денис Малюська призвал правительство раздать отбывающим тюремные сроки гражданам лопаты в том случае, если их не хотят подвергать воинскому призыву и снабжать стрелковым оружием.
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