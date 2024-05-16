Суд передал Климовский патронный завод в госсобственность

Во вторник, 14 мая, Жуковский районный суд Калужской области удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии у частных владельцев акций Климовского специализированного патронного завода в пользу государства, передает РБК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии