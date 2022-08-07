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Певец Глызин жестко высказался о раскритиковавшей Россию Наргиз

Певец Глызин жестко высказался о раскритиковавшей Россию Наргиз

globallookpress.com/Viktor Chernov/Russian Look Певец Алексей Глызин обрушился с критикой на осудившую спецоперацию и сбежавшую в США Наргиз.

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