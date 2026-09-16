Daily Analysis and Reaction Locations [2026-09-16] E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! pavlusrockulus Rollover's complete, next contract active — fresh analysis from here.
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