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Военное обозрение

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Американские военные объекты в Ираке и Сирии были атакованы 66 раз с 17 октября

Американские военные объекты в Ираке и Сирии были атакованы 66 раз с 17 октября

После начала израильской военной операции в секторе Газа американские военные объекты на территории Сирии и Ирака начали подвергаться регулярным атакам со стороны местных радикальных группировок.

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