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Закон и Порядок

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  • Анна Василенко
    Мне трудно представить, то, что творится в нашей стране. Одни собирают мазут, другие вяжать носки, собирают деньги, ч...Карен Шахназаров:...
  • Адель Неважно
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Карен Шахназаров: "Миллионы на фронте, а мы опять 10 дней гуляем. Сложно было отменить?"

Карен Шахназаров: "Миллионы на фронте, а мы опять 10 дней гуляем. Сложно было отменить?"

После убийства генерала Кириллова эта тема не почти совсем не поднималась, но ее поднял, причем в довольно жесткой форме на "Вчере у Владимира Соловьева" Карен Шахназаров.

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Комментарии
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Адель Неважно
А при чем тут депутаты? Они и в  простые дни редко на работу ходят
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1 час.
Адель Неважно
Ничего нельзя отменять.. Вы хотя бы понимаете, что страну не нужно вводить в панику и делать мрачной?
Ответить
1 час.
Анна Василенко
Мне трудно представить, то, что творится в нашей стране. Одни собирают мазут, другие вяжать носки, собирают деньги, чтобы сделать сухие пайки ребятам. А другие поют и пляшут, радуются жизни. Две реальности в нашем мире. Понять очень трудно. А  Карен Шахназаров прав, благодарю за его правду.
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17 мин.

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