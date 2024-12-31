После убийства генерала Кириллова эта тема не почти совсем не поднималась, но ее поднял, причем в довольно жесткой форме на "Вчере у Владимира Соловьева" Карен Шахназаров.
Карен Шахназаров: "Миллионы на фронте, а мы опять 10 дней гуляем. Сложно было отменить?"
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Адель Неважно
А при чем тут депутаты? Они и в простые дни редко на работу ходят
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1 час.
Адель Неважно
Ничего нельзя отменять.. Вы хотя бы понимаете, что страну не нужно вводить в панику и делать мрачной?
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1 час.
Анна Василенко
Мне трудно представить, то, что творится в нашей стране. Одни собирают мазут, другие вяжать носки, собирают деньги, чтобы сделать сухие пайки ребятам. А другие поют и пляшут, радуются жизни. Две реальности в нашем мире. Понять очень трудно. А Карен Шахназаров прав, благодарю за его правду.
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17 мин.
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