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Шторм на Чукотке смыл ограждение на набережной в Певеке

Шторм на Чукотке смыл ограждение на набережной в Певеке

Чукотский автономный округ продолжает оставаться под воздействием сильного циклона. Глава региона Роман Копин опубликовал в своем Telegram-канале снимки, на которых видно, что вода буквально смыла часть ограждения на набережной города Певек.

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