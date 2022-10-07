Шторм на Чукотке смыл ограждение на набережной в Певеке

Чукотский автономный округ продолжает оставаться под воздействием сильного циклона. Глава региона Роман Копин опубликовал в своем Telegram-канале снимки, на которых видно, что вода буквально смыла часть ограждения на набережной города Певек.
Чукотский автономный округ продолжает оставаться под воздействием сильного циклона. Глава региона Роман Копин опубликовал в своем Telegram-канале снимки, на которых видно, что вода буквально смыла часть ограждения на набережной города Певек.
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