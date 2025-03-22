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Царьград

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"Из-за них он потерял сына": Личная трагедия Маска. Военблогер объяснил - нанесёт врагам непоправимый ущерб

"Из-за них он потерял сына": Личная трагедия Маска. Военблогер объяснил - нанесёт врагам непоправимый ущерб

Пользователи Сети давно знают о личной трагедии Илона Маска - его возненавидел собственный сын. Всему виной ЛГБТ-повестка*.

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