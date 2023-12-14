Щербаков опроверг сообщения СМИ о якобы перенесенной онкологии

Советский и российский актер театра и кино, телеведущий, народный артист Российской Федерации Борис Щербаков в разговоре со «Звездой» опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы «в тяжелейшей борьбе победил рак».
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