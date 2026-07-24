Новый GAC Trumpchi GS4 выходит на рынок Китая[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Китайский концерн GAC анонсировал кроссовер Trumpchi GS4 пятого поколения месяц назад, а теперь раскрыты его комплектации и цены для домашнего рынка, а также опубликованы фотографии интерьера.