Новый GAC Trumpchi GS4 выходит на рынок Китая[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Китайский концерн GAC анонсировал кроссовер Trumpchi GS4 пятого поколения месяц назад, а теперь раскрыты его комплектации и цены для домашнего рынка, а также опубликованы фотографии интерьера.
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