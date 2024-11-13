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Михаил Делягин: «А почему бы нам не повысить цены в два раза?»

Михаил Делягин: «А почему бы нам не повысить цены в два раза?»

Сегодня россияне испытывают серьёзный удар по семейному бюджету. При всех разговорах о росте доходов граждан, отвечающие за экономическую жизнь страны лица не любят говорить о том, что увеличились доходы далеко не у всех, а при этом ещё и произошел рост расходов.

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