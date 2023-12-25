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Путин раскрыл перспективы российской армии после взятия Марьинки

Путин раскрыл перспективы российской армии после взятия Марьинки

Президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу раскрыл перспективы российской армии после взятия Марьинки в Донецкой Народной Республике.

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