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Врач рассказала, вредно ли мыть голову каждый день

Врач рассказала, вредно ли мыть голову каждый день

По словам Аиды Гаджигороевой, ежедневное мытьё головы не вредит волосам. Это мифВ эфире программы "О самом главном" доктор Александр Мясников и трихолог Аида Гаджигороева затронули вопрос правильного мытья волос.

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