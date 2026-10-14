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Депутат Бессараб: пенсии за 4 ноября выплатят на день раньше

Депутат Бессараб: пенсии за 4 ноября выплатят на день раньше

Депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала, что пенсионеры и получатели социальных выплат, которым деньги должны поступить 4 ноября, получат их на день раньше — 3 ноября.

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