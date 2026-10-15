Президент РФ Владимир Путин в четверг, выступил по видеосвязи на форуме-съезде "Деловой России", где обсудил поддержку предпринимателей Донбасса и новых территорий, запуск нового инвестиционного цикла, общественную миссию бизнеса, развитие фондового рынка и защиту средств граждан, отложенный инвестиционный налоговый вычет и прочие вопросы.
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