Сколько получил бюджет Крыма от приватизации в уходящем году?

Республика Крым получила около 750 млн рублей с помощью приватизации, без учета объектов, которые были национализированы и порядка 500 миллионов национализированных объектов, которые продавались из казны Республики.
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