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Два человека погибли, 300 машин повреждено: последствия урагана «Эдгар» в Москве

Два человека погибли, 300 машин повреждено: последствия урагана «Эдгар» в Москве

Ураган «Эдгар», обрушившийся на Москву в минувший четверг, унес жизни двух человек. Кроме того, серьезно пострадали и были госпитализированы 18 жителей столицы, среди которых четверо детей, сообщил столичный депздрав в Telegram-канале.

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