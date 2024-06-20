Два человека погибли, 300 машин повреждено: последствия урагана «Эдгар» в Москве

Ураган «Эдгар», обрушившийся на Москву в минувший четверг, унес жизни двух человек. Кроме того, серьезно пострадали и были госпитализированы 18 жителей столицы, среди которых четверо детей, сообщил столичный депздрав в Telegram-канале.
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