Йоханнес Клэбо прервал высотный сбор в Швейцарии из-за болезни

Об этом сообщил PR-менеджер спортсмена Лассе Гимнес. Клэбо проводил тренировочный сбор в швейцарской Понтрезине на высоте 1800 м в рамках подготовки к чемпионату мира по лыжным гонкам, который стартует 25 февраля в норвежском Тронхейме.