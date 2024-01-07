Нижегородские кремль и Ярмарку показали на федеральном телеканале

Репортаж о Нижнем Новгороде вышел в эфире телепрограммы "Вести" на канале "Россия 1".Корреспондент "Вестей" совершил путешествие "одного дня" из Москвы в Нижний Новгород на поезде "Ласточка", проехав 400 км между городами всего за несколько часов.