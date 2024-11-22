И тут Яна Поплавская не сдержалась: "Эта тупость непробиваема"

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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ТАМАРА СНЕЖКО
Нас, почему-то, никто не предупреждает о том, что будет совершена атака на объект, а мы такие добренькие, любящие своих врагов и жалеющие их, предупреждаем....Доколе? Наши ребята гибнут, жалеть надо своих, а не ВРАГОВ.
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5 час.
Иван Ураганов
Предупреждение пиндосам о запуске,это что-то невероятное.
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4 час.
Владимир Тимофеев
Юрий Подоляка не военкор!
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44 мин.

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