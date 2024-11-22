И тут Яна Поплавская не сдержалась: "Эта тупость непробиваема"

ТАМАРА СНЕЖКО

Нас, почему-то, никто не предупреждает о том, что будет совершена атака на объект, а мы такие добренькие, любящие своих врагов и жалеющие их, предупреждаем....Доколе? Наши ребята гибнут, жалеть надо своих, а не ВРАГОВ.