Belkin Sergey/news.ru/Globallookpress После того как Владимир Путин выступил с речью, заявив об испытании новейшей гиперзвуковой ракеты "Орешник", поспешил сказать слово и официальный Вашингтон.
И тут Яна Поплавская не сдержалась: "Эта тупость непробиваема"
Комментарии
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ТАМАРА СНЕЖКО
Нас, почему-то, никто не предупреждает о том, что будет совершена атака на объект, а мы такие добренькие, любящие своих врагов и жалеющие их, предупреждаем....Доколе? Наши ребята гибнут, жалеть надо своих, а не ВРАГОВ.
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5 час.
Иван Ураганов
Предупреждение пиндосам о запуске,это что-то невероятное.
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4 час.
Владимир Тимофеев
Юрий Подоляка не военкор!
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44 мин.
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