Кети Топурия возмущена, что звезды не помогают больным детям (видео)

﻿﻿38-летняя певица Кети Топурия рассказывает о коллегах, которые игнорируют чужие проблемы. Артист, известный своей благотворительной деятельностью по помощи тяжелобольным детям, отметил, что многие звезды не готовы поддерживать подобные инициативы.