Кети Топурия возмущена, что звезды не помогают больным детям (видео)

38-летняя певица Кети Топурия рассказывает о коллегах, которые игнорируют чужие проблемы. Артист, известный своей благотворительной деятельностью по помощи тяжелобольным детям, отметил, что многие звезды не готовы поддерживать подобные инициативы.
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