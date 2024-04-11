Число мечтающих меньше работать россиян – это тревожный звонок

На днях почти одновременно пришли три примечательных новости. Выступая на расширенном заседании коллегии МВД, Владимир Путин сказал, что сотрудники полиции «должны обеспечить нормальную жизнь для рядового гражданина России, но сами должны работать в условиях, близких к условиям военного времени».