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Петербургский дневник

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Путин поручил усовершенствовать механизм поиска пропавших без вести бойцов СВО

Путин поручил усовершенствовать механизм поиска пропавших без вести бойцов СВО

Это должно быть выполнено до 1 апреля Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны РФ улучшить систему поиска пропавших без вести участников специальной военной операции, об этом говорится на сайте Кремля.

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