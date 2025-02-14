Путин поручил усовершенствовать механизм поиска пропавших без вести бойцов СВО

Это должно быть выполнено до 1 апреля Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны РФ улучшить систему поиска пропавших без вести участников специальной военной операции, об этом говорится на сайте Кремля.
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