Вечерняя Москва

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В МИД назвали слова Зеленского о сдаче в плен украинских военных на «Азовстали» враньем

В МИД назвали слова Зеленского о сдаче в плен украинских военных на «Азовстали» враньем

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что оценки президента Украины Владимира Зеленского о сдаче в плен украинских военных с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе являются пропагандой и враньем.

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