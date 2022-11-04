Уроки морских сражений Русско-японской войны. Взгляд из Франции

Так как обсуждения продолжали носить хаотичных характер, для рассмотрения вопросов возникающих в ходе Русско-японской войны, во Франции по поручению Бюджетного комитета была создана комиссия под руководством Шарля Боша.
Популярные статьи
- Минобороны подтвердило уничтожение хранилища топлива для техники ВСУ в Черкасской области
- Представитель Генштаба ВСУ назвал сроки, необходимые России для формирования ударной группировки на территории Белоруссии
- Российские войска вошли в ключевые узлы укрепрайона ВСУ под Авдеевкой, противник не смог перебросить колёсную бронетехнику из-за размокшего грунта
Свежие комментарии