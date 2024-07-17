БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • григор прим
    Жалко но надо показать нашу силу оружия всем по максимуму чтобы черти поняли что не надо с нами связываться.Жители Украины на...
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17 июля – День основания морской авиации ВМФ России

17 июля – День основания морской авиации ВМФ России

День основания морской авиации ВМФ России отмечают 17 июля. Этот род сил включает в себя самолеты и вертолеты, имеющие разнообразное назначение.

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