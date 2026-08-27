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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хмелевски о Хэйсе: «Игрок с огромным опытом. Кевин усилит состав «Ак Барса». Рад, что он в Казани»

Форвард «Ак Барса» Саша Хмелевски высказался после первой игры Кубка Мэра Москвы против минского « Динамо » (1:2).

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