В Великом Новгороде нашли клад X века

В историческом центре Великого Новгорода сотрудники Института археологии РАН обнаружили клад последней четверти X века с монетами и украшениями из серебра, говорится в сообщении института, опубликованном в соцсетях.
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