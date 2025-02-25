Свердловский минздрав выступает за уроки полового воспитания в школах

Чтобы снизить возраст деторождения, в школах следует ввести уроки полового воспитания, заявила главный специалист по репродуктивному здоровью минздрава Свердловской области, врач акушер-гинеколог Елена Квашнина.
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