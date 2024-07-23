На Украине задержали блогера Новосельцева за призывы сопротивляться мобилизации

Киев, 23 июля, 2024, 23:51 — ИА Регнум. Украинские силовики задержали известного на Украине блогера и бывшего телеведущего Жана Новосельцева за то, что тот якобы призывал оказывать вооружённое сопротивление сотрудникам ТЦК (территориальный центр комплектования — аналог военкоматов).